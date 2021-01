Bosz verlost international Fosu-Mensah van uitzichtloze rol op Old Trafford

Bayer Leverkusen betaalt naar verluidt zo'n 1,5 miljoen euro voor de drievoudig international, die een aflopend contract had in Manchester.

Fosu-Mensah maakte als 16-jarige in 2014 de overstap van Ajax naar Manchester United. Twee jaar later maakte hij zijn eerste minuten in de hoofdmacht van de Mancunians. Zo zat hij onder meer op de bank in de Europa League-finale van zijn club tegen Ajax, waar Bosz destijds op de bank zat.

Van een echte doorbraak kwam het niet. De meeste speeltijd kreeg hij tijdens verhuurperiodes bij Crystal Palace (2017/18) en Fulham (2018/19). Sindsdien kwam Fosu-Mensah nog maar negen keer in actie bij Manchester United.