Giakoumakis maakt #13, #14, #15 en #16 • Pratto laat zich zien bij Feyenoord

De midweekse speelronde in de eredivisie begon dinsdagavond met de wedstrijden Vitesse-FC Utrecht en Heracles - FC Emmen. Vitesse won in eigen huis met 1-0 en Heracles was in Almelo met 4-0 te sterk. Lees de wedstrijdverslagen hieronder.

Vitesse medekoploper, hattrick bij Heracles: bekijk hier samenvattingen eredivisie

Eerste doelpunten Bakis leiden Heracles naar ruime zege tegen FC Emmen