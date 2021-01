Jakobsen traint mee met z'n ploeg: 'Weg nog lang, maar blij met waar ik sta'

Jakobsen: 'Ik zit weer op de fiets, maar kan nog geen koersdatum geven' - NOS

Fabio Jakobsen zit weer op de fiets en staat te popelen om weer een rugnummer op te spelden. Maar wanneer dat daadwerkelijk zal kunnen, durft hij nog niet te zeggen. "Vergeleken met 4 augustus voel ik me niet zo goed, maar vergeleken met 6 augustus heel goed. Dat is het eigenlijk." De Nederlandse sprinter sprak zijn woorden tijdens de Engelstalige digitale ploegenpresentatie van zijn ploeg Deceuninck-QuickStep. Hij kwam op 5 augustus tijdens de eerste etappe in de Ronde van Polen zwaar ten val. Dylan Groenewegen week in de massasprint van zijn lijn waardoor Jakobsen moest uitwijken en in volle vaart in de hekken belandde. De toenmalig nationaal kampioen liep daarbij zware verwondingen op. Er werd zelfs gevreesd voor het leven van de renner, die in kunstmatige coma werd gehouden. Maar na een groot aantal operaties mag de 24-jarige Gelderlander weer aan koersen denken. 'Extreem gelukkig' Jakobsen is met een groot deel van zijn ploeg in Spanje om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. "Ik train met mijn ploegmaten, maar ik doe niet alle trainingen mee en soms neem ik een kortere route naar het hotel. Maar het gevoel op de fiets is oké."

Fabio Jakobsen bij de ploegpresentatie van Deceuninck-QuickStep - NOS

Zijn aanwezigheid bij het trainingskamp is een flinke stap voorwaarts, die hem uitermate goed doet. "Het maakt me extreem gelukkig om hier te zijn. Dit team is als een familie. We geven om elkaar. Ik mag zelfs zeggen dat we van elkaar houden." Wanneer hij weer aan de start van een wedstrijd verschijnt, kan Jakobsen nog niet zeggen. Eerst wacht hem nog in februari een volgende operatie. Het is nog even afwachten hoe dat verloopt. Bennett en Cavendish als steun "Als dat goed gaat, kan ik één of twee maanden later misschien koersen. Maar als er complicaties optreden, moet ik wachten. Het is moeilijk om een datum te prikken. Zo snel mogelijk, wat mij betreft, maar dat hoopt elke renner die herstelt. De weg is nog lang, maar ik ben blij waar ik nu sta." Tijdens de ploegenpresentatie werd ook nieuwste aanwinst Mark Cavendish gepresenteerd. De 35-jarige Brit won dertig ritten in de Tour de France en lijkt zijn carrière bij de Belgische ploeg te willen afsluiten. Voor Jakobsen betekent het dat hij er een collega-sprinter bij heeft in de ploeg.

Sam Bennett wint de slotetappe van de Tour de France in 2020 - EPA