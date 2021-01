Nederlandse multinationals: recyclen van plastic gaat niet goed

Bedrijven zien een deel van hun duurzame ambities stuklopen op een tekort aan goede kwaliteit gerecycled plastic. Dat stellen acht Nederlandse multinationals in een rapport dat ze hebben aangeboden aan eurocommissaris Frans Timmermans.

Timmermans presenteerde twee jaar geleden zijn 'Green Deal', met plannen om Europa in 2050 volledig klimaatneutraal te maken. Ook bedrijven krijgen daarvoor met steeds dwingender regels te maken. Zo moeten verpakkingen per 2030 volledig recyclebaar zijn en moet een deel van het product uit hergebruikt plastic bestaan.

"We zien veel goede wil en ambities, maar er ligt een immense taak voor bedrijven en overheden om het voor elkaar te krijgen", zegt Annemarieke de Haan, bestuursvoorzitter van Unilever Nederland.

Gerecycled plastic duurder dan nieuw

Er is onvoldoende aanbod van goede kwaliteit hergebruikt plastic om aan deze regels te voldoen, zeggen ook Philips, Shell, AkzoNobel, Heineken, DSM, FrieslandCampina en KLM. "Als je gaat recyclen gaat de kwaliteit meestal omlaag", zegt Unilever-topvrouw De Haan. "Er is innovatie nodig om meer plastic van betere kwaliteit te krijgen, maar de financiële prikkels daarvoor ontbreken. "Het is heel raar dat gerecycled plastic op dit moment duurder is dan nieuw."

Nederland is een van de koplopers in Europa op het gebied van recyclen, maar ook hier is een gebrek aan herbruikbaar plastic om nieuwe hoogwaardige producten van te maken. "Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de producten", zegt de topvrouw van Unilever. "Die moeten volledig recyclebaar zijn, zonder dop of sticker van een ander materiaal."

Zak soep

Maar ook de hele keten daarna moet volledig op elkaar zijn afgestemd voordat een product gerecycled kan worden. Zo heeft Unilever een soepzak ontwikkeld dat uit één recyclebaar materiaal bestaat. "Maar dan blijkt dat de sorteermachines een stuk dat kleiner is dan een A4-tje er niet uit kunnen filteren."

In andere Europese landen is nog veel meer werk aan de winkel. Zo wordt in Griekenland, Bulgarije en Kroatië nog 70 tot 80 procent van het afval op de vuilstort gedumpt.