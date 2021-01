Huisartsen verbaasd over vaccinatiebrief van Viruswaarheid

Huisartsen, artsen en medisch specialisten hebben een brief gekregen van actiegroep Viruswaarheid, waarin de actiegroep zijn kijk op coronavaccinaties uit de doeken doet. Huisartsen zijn verbaasd over de brief, zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). "We hebben er tientallen meldingen over gekregen."

Volgens de huisartsenvereniging werd de brief in een aantal gevallen op privéadressen van artsen bezorgd. Viruswaarheid zegt dat in totaal 5000 medici zijn aangeschreven.

De brief is ondertekend door "Artsen Team Viruswaarheid". "Wij willen u erop wijzen dat u ten alle tijde aansprakelijk gesteld kan worden", staat er, "indien zou blijken dat u onvolledige informatie heeft verschaft aan uw patiënten/ingeschrevenen voorafgaande aan de injectie." Vervolgens worden artikelen uit de Geneesmiddelenwet aangehaald om die tekst kracht bij te zetten.

Vitamine D

Ook worden in de brief ernstige bijwerkingen opgesomd van de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech. Ook draagt de groep zogenaamde alternatieven aan voor coronavaccins, waaronder hydroxychloroquine en vitamine D.

"Wanneer u bovenstaande informatie negeert en de ontvangers van het vaccin niet deugdelijk op de mogelijke bijwerkingen attendeert, loopt u het risico om naderhand door de rechter aansprakelijk te worden bevonden voor vaccin-schade", aldus Viruswaarheid. "De bewijslast ligt bij u."

De Landelijke Huisartsen Vereniging zegt dat niet artsen, maar farmaceuten aansprakelijk zijn voor hun vaccins. Voorlichting is dan wel weer een taak voor huisartsen, maar volgens de LHV is die op orde. "Daar hebben we allerlei materiaal voor."

