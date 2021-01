Tweede Kamer blijft erbij: geen avondklok

De Tweede Kamer vindt het instellen van een avondklok om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan nog steeds een slecht idee. Verschillende partijen vinden het een te zwaar middel, dat de vrijheid van burgers te veel aantast.

In november nam de Kamer al een motie aan van Geert Wilders (PVV) die zich uitsprak tegen de avondklok. De hele oppositie en regeringspartij D66 steunden die motie. Desondanks kondigde premier Rutte gisteravond aan dat het kabinet het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies heeft gevraagd over de avondklok.

Volgens de premier kunnen we het ons niet veroorloven om de avondklok buiten beschouwing te laten, gezien de te langzaam dalende besmettingscijfers en het gevaar van de Britse variant van het virus.

Disproportioneel

In het Kamerdebat maakten PVV, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SGP vanmiddag al duidelijk dat ze daar niet blij mee zijn. Volgens PVV-leider Wilders kan het misschien tot meer gevoel van urgentie leiden onder de bevolking. "Maar daarvoor is dit middel disproportioneel."

"Ik zeg tegen het kabinet: nu niet doen", zei D66-fractievoorzitter Rob Jetten over de avondklok. Hij denkt dat die niet te handhaven is omdat politie en boa's het al veel te druk hebben. Alleen als er sprake is van 'Londense toestanden' waar de ziekenhuizen inmiddels vol liggen met corona-patiënten, wil D66 de mogelijkheid overwegen.