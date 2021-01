'De Britse variant wordt dominant', zei De Jonge. Wat weten we er nu van?

"Het is mijn opinie, en die van andere experts, dat het een kwestie van tijd is voor deze Britse variant wijdverspreid is." Baidjoe is bang dat dit voor grote problemen zal zorgen. Met meer besmettingen raken er meer mensen ziek en zal het aantal overlijdens toenemen.

De mutant verspreidt zich 40 tot 70 procent sneller dan het coronavirus dat wij tot nu toe kennen, blijkt uit Britse en Deense studies. "Dat is zorgwekkend", zegt epidemioloog en adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Amrish Baidjoe. "Want zelfs met de huidige variant lukt het in veel landen niet om de R-waarde onder de 1 te krijgen." De verspreiding neemt dus op veel plaatsen nog altijd toe.

Het kabinet en experts maken zich grote zorgen over de opkomst van de Britse variant van het coronavirus. Minister De Jonge zei gisteravond bij de coronapersconferentie dat deze variant waarschijnlijk ook hier dominant wordt. Dat is zeer zorgelijk, zeggen experts, want de mutant slaat veel sneller om zich heen. Zes vragen over deze Britse variant.

Hoe komt het dat deze variant sneller rondgaat?

"Dat zit hem met name in de verspreiding van mens tot mens", zegt viroloog Mariet Feltkamp. "Studies tonen aan dat mensen die geïnfecteerd zijn met deze variant waarschijnlijk veel meer virus in hun keel hebben, naar verluidt tegen de honderd keer meer."

"Een ander aspect zit bij de ontvanger. Het is misschien zo dat je van deze variant minder virus nodig hebt om besmet te raken. Dat heeft ermee te maken dat de Britse variant zich beter lijkt te binden aan de receptor." Aangenomen wordt dus dat iemand die besmet is het virus sneller overbrengt, en anderen het sneller krijgen.

"Dat zijn allemaal scenario's die op tafel liggen", zegt Baidjoe. "Maar veel moet ook nog uitgezocht worden in het lab. Dat duurt nog even."

Wat weten we over de aanwezigheid in Nederland?

We weten dat het virus hier aanwezig is, maar over de omvang is nog weinig te zeggen. Daarom is in de gemeente Lansingerland - waar besmettingen met de Britse variant zijn vastgesteld - begonnen met het testen van álle inwoners. De operatie werd maandag aangekondigd.

De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC willen zo beter inzicht krijgen in de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant. Zo'n dertig besmettingen met de mutant zijn te linken aan een uitbraak op een basisschool in de gemeente.

Wat gebeurt er als deze variant hier dominant wordt?

Dat is nog lastig te voorspellen. Dat is alleen nog in Groot-Brittannië het geval, en op het moment dat het virus daar begon rond te waren was de situatie anders dan hier. Op dat moment was de lockdown in een gedeelte van het land opgeheven. In Londen waren cafés en restaurants bijvoorbeeld open. Dat zorgde ervoor dat de verspreiding nóg sneller ging.

Vast staat dat wij zo'n snelle verspreiding als in Engeland niet aan zouden kunnen. "Er is geen enkel zorgsysteem, ook in Duitsland niet, ook in Engeland niet, en ook in Nederland niet, wat dat aankan", zei Ernst Kuipers van het Landelijke Netwerk Acute Zorg vanmorgen in de Tweede Kamer: