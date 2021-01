Luisterlijn vaker gebeld in coronatijd: 'Toch even contact met iemand'

"Mensen bellen over de meest uiteenlopende dingen. Het zijn vaak ook gezellige gesprekken. De gesprekspartners, we noemen ze geen bellers, zien vaak overdag helemaal niemand en kunnen dingen die ze hebben meegemaakt of waar ze mee zitten, aan niemand kwijt. Dat zijn niet alleen ouderen, maar ook jongeren, bijvoorbeeld studenten."

"Er is meer verdriet, eenzaamheid en somberheid door corona. Je spreekt bijvoorbeeld mensen die het huis niet meer uit durven. Ze willen toch contact met iemand", zegt Alice uit Zwolle tegen RTV Oost . Ze is een van de 1500 vrijwilligers van de Luisterlijn. Ze kreeg net als haar collega's een opleiding om gesprekken op een goede manier te laten verlopen en echt naar mensen te luisteren.

Vanwege corona hebben meer mensen behoefte aan een luisterend oor. Het is dan ook druk bij bijvoorbeeld De Luisterlijn, die dag en nacht bereikbaar is voor mensen die met iemand willen praten. Normaal gesproken wordt er dagelijks ongeveer 850 keer gebeld, maar in coronatijd steeg het aantal telefoontjes naar tussen de 900 en 1000 per dag.

Quote

Alice is er alleen voor een goed gesprek. Mensen die hulp nodig hebben, zijn bij de Luisterlijn op het verkeerde adres. "Wij zijn echt een luisterend oor. Stel je maar voor dat ik even naast je zit op de bank en even mijn arm om je heen sla." Soms, als ze denkt dat iemand hulp nodig heeft, raadt ze iemand aan de huisarts te bellen.

Al ruim zes jaar neemt Alice telefoontjes aan voor de Luisterlijn en het valt ook haar op dat het drukker is dan voorheen. "Ik heb wel eens een boek meegenomen om tijdens de dienst te lezen, maar daar kom je niet aan toe. Daar ik schrik ik wel van, want het is triest dat zo veel mensen zich alleen voelen."

De Kindertelefoon

Ook kinderen kunnen bellen naar de Luisterlijn, maar veel kinderen bellen met problemen ook naar de Kindertelefoon. Hoewel ze daar nog geen inzicht hebben in hoe vaak er is gebeld in coronatijd, merken medewerkers wel dat corona ook kinderen erg bezighoudt.

Sommige kinderen voelen zich eenzaam en somber en ze maken zich zorgen, laat een woordvoerder weten. "Ze missen school, hun sociale contacten en bepaalde hobby's en sporten die zij nu niet kunnen doen. Ze nemen ook contact met ons op over verveling. Kinderen geven aan weinig afleiding te hebben; ze hebben het gevoel nergens naar uit te kunnen kijken."

Tot slot blijft online les volgen een uitdaging. "Ze vinden het moeilijk om geconcentreerd en gemotiveerd te blijven of ervaren lessen als chaotisch en vermoeiend. Sommige kinderen maken zich daardoor zorgen om hun cijfers."