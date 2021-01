Van de Zandschulp maakt grandslamdebuut op Australian Open, Haase sneuvelt

Tennisser Botic van de Zandschulp kan zich gaan opmaken voor zijn debuut op een grandslamtoernooi. Dankzij een 7-6 (4), 6-4 zege op de Fransman Mathias Bourgue in de laatste kwalificatieronde heeft hij zich geplaatst voor het hoofdschema van de Australian Open.

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint pas op 8 februari. Alle deelnemers moeten vanwege de coronapandemie eerst twee weken in quarantaine in Melbourne. Het kwalificatietoernooi was om die reden verplaatst naar Qatar.

Van de Zandschulp, 156ste op de wereldranglijst, kwam in de eerste set met 3-1 voor, maar de Franse nummer 214 van de wereld wist terug te breken, waardoor een tiebreak de set moest beslissen.

In het tweede bedrijf was er opnieuw een snelle break voor Van de Zandschulp, maar ook die deed Bourgue weer teniet. Een nieuwe break in de tiende game hielp de 25-jarige Nederlander, die zijn tweede matchpoint verzilverde, alsnog aan de overwinning.

Haase onderuit

Robin Haase slaagde er niet in een ticket voor het hoofdtoernooi te bemachtigen. De Haagse routinier boog in de derde en laatste kwalificatieronde voor Quentin Halys, eveneens uit Frankrijk: 3-6, 4-6. Van de Zandschulp is daardoor de enige Nederlander in het hoofdtoernooi bij de mannen.

De 33-jarige Haase stond jarenlang in de top-100 van de wereld, waardoor hij altijd verzekerd was van rechtstreekse deelname aan de grand slams. De afgelopen jaren is hij echter ver weggezakt op de wereldranglijst en genoodzaakt kwalificaties te spelen. Tegen Halys leverde Haase in beide sets een keer zijn servicegame in, terwijl hij zelf breakpoints onbenut liet.