Judoka Van 't End pakt goud bij Doha Masters, brons voor Grol en Steenhuis

Noël van 't End bij het behalen van de wereldtitel in 2019 - ANP

Judoka Noël van 't End heeft bij de Doha Masters goud veroverd in de klasse tot 90 kilogram. Ook Henk Grol en Guusje Steenhuis wisten op de slotdag van het prestigieuze toernooi een medaille te bemachtigen. Zij keren huiswaarts met brons in de koffer.

Regerend wereldkampioen Van 't End moest tot het uiterste gaan om de finale te bereiken. Tot tweemaal toe had hij een golden score in de verlenging nodig om zich van zijn tegenstander te ontdoen. Op die manier verschalkte hij onder anderen Europees kampioen Mikhail Igolnikov in de halve finales. In de eindstrijd maakte Van 't End de eerste score. Hij gooide Beka Gviniasjvili op de zij. In de slotfase nam de Georgiër te veel risico en Van 't End sloeg toe. Na een verwurging en een armklem moest de Georgiër aftikken.

Grol doet goede zaken Bij de zwaargewichten (de klasse boven 100 kilogram) bewees Henk Grol zichzelf en zijn olympische ambities een goede dienst door brons te pakken. Hij wist op voortvarende wijze de halve finales te bereiken. Daarin werd hij al snel op de rug gegooid door de Rus Inal Tasoev, waardoor brons het maximaal haalbare is. Hij greep die kans, maar daar ging wel een uitputtingsslag met Tamerlan Basjajev aan vooraf. Hij slaagde er pas na negen minuten in zijn Russische opponent op de zij te gooien.

Daarmee doet Grol uitstekende zaken in de jacht op zijn vierde olympische deelname. Het toernooi in Qatar geldt namelijk als een van de drie meetmomenten voor de toewijzing van de tickets voor Tokio. Grols concurrent Roy Meyer had de pech dat hij al in de eerste ronde stuitte op judolegende Teddy Riner. De Fransman was letterlijk en figuurlijk een maatje te groot voor Meyer.

Meyer onderuit tegen Riner op Doha Masters - NOS

Ook in de klasse tot 78 kilogram bij de vrouwen is het nog uiterst ongewis wie Nederland zal vertegenwoordigen op de Spelen. Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk maken beiden kans. Uitgerekend die twee stonden tegenover elkaar in een gevecht om het brons. Steenhuis en Verkerk deden daarin vrijwel niets voor elkaar onder. Uiteindelijk trok Steenhuis na een verlenging van bijna vijf minuten de winst en het brons naar zich toe met de eerste score van de wedstrijd.

Catharina maakt indruk Simeon Catharina kwam eveneens in de buurt van de medailles, maar de 22-jarige judoka slaagde er in de klasse tot 100 kilogram niet in om een goede dag met eremetaal te bekronen. Catharina maakte indruk met zeges op de Rus Niyaz Ilyasov en de Portugees Jorge Fonseca, de finalisten van de WK in 2019. In de halve finales was Zelim Kocojev echter net te sterk voor Catharina en in de partij om het brons was Arman Adamian de betere.

Olympische tickets In Doha wordt ook gestreden om olympische tickets. Om te bepalen wie naar Tokio mogen afreizen, hebben de judoka's drie mogelijkheden om te laten zien wat ze waard zijn. Het toernooi in Doha is er daar één van. Judoka's kunnen zich plaatsen voor de Olympische Spelen op basis van de wereldranglijst, maar per gewichtsklasse mag Nederland slechts één judoka afvaardigen naar Tokio. Als meerdere judoka's per gewichtsklasse aan de internationale eisen voldoen, dan wijst de selectiecommissie een judoka aan. De commissie neemt niet alleen op basis van de ranglijst een besluit. Ook het aantal behaalde medailles op WK's, EK's, Grand Slams en Masters wordt meegewogen. Juul Franssen (-63 kg), Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van 't End (-90 kg) en Michael Korrel (-100 kg) zijn door de bond al aangewezen voor de Olympische Spelen. NOC*NSF gaat ze voordragen als ze aan alle kwalificatie-eisen voldoen.