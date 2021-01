Judoka Van 't End pakt goud bij Doha Masters

Noël van 't End bij het behalen van de wereldtitel in 2019 - ANP

Judoka Noël van 't End heeft bij de Doha Masters goud veroverd in de klasse tot 90 kilogram. Ook Guusje Steenhuis behaalde een medaille op de slotdag van het prestigieuze toernooi. Zij pakte brons.

Regerend wereldkampioen Van 't End moest tot het uiterste gaan om de finale te bereiken. Tot tweemaal toe had hij een golden score in de verlenging nodig om zich van zijn tegenstander te ontdoen. Op die manier verschalkte hij onder anderen Europees kampioen Mikhail Igolnikov in de halve finales. In de eindstrijd maakte Van 't End de eerste score. Hij gooide Beka Gviniasjvili op de zij. In de slotfase nam de Georgiër te veel risico en Van 't End sloeg toe. Na een verwurging en een armklem moest de Georgiër aftikken.

Grol doet goede zaken Bij de zwaargewichten (de klasse +100 kilogram) bewees Henk Grol zichzelf en zijn olympische ambities een goede dienst door op voortvarende wijze de halve finales te bereiken. Daarin werd hij echter al snel op de rug gegooid door de Rus Inal Tasoev, waardoor brons het maximaal haalbare is.

Daarmee doet Grol uitstekende zaken in de jacht op zijn vierde olympische deelname. Het toernooi in Qatar geldt namelijk als een van de drie meetmomenten voor de toewijzing van de tickets voor Tokio. Grols concurrent Roy Meyer had de pech dat hij al in de eerste ronde stuitte op judolegende Teddy Riner. De Fransman was letterlijk en figuurlijk een maatje te groot voor Meyer.

Meyer onderuit tegen Riner op Doha Masters - NOS

Ook in de klasse tot 78 kilogram bij de vrouwen is het nog uiterst ongewis wie Nederland zal vertegenwoordigen op de Spelen. Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk maken beiden kans. Uitgerekend die twee stonden tegenover elkaar in een gevecht om het brons. Steenhuis en Verkerk deden daarin vrijwel niets voor elkaar onder. Uiteindelijk trok Steenhuis na een verlenging van bijna vijf minuten de winst en het brons naar zich toe met de eerste score van de wedstrijd.