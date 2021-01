Van Dissel bepleit minder bezoek om coronaverspreiding te voorkomen

RIVM-directeur Jaap van Dissel en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg maken zich grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus. Nu zijn in Nederland zo'n honderd besmettingen met die variant vastgesteld, maar uit Engelse en Ierse cijfers blijkt dat de variant zich razendsnel kan verspreiden. Daardoor is het maar de vraag of de huidige lockdown helpt bij het onder controle brengen van het aantal besmettingen.

"Die Engelse variant wil je gewoon niet", zei Van Dissel in een vergadering met de Tweede Kamer. "En als hij komt, wil je daarop voorbereid zijn." Hij wees erop dat, ondanks de Britse lockdown, het aantal gevallen met de nieuwe mutant daar verder stijgt.

Regels aanscherpen

Om de Britse mutatie de kop in te drukken, kan het volgens Van Dissel nodig zijn om de regels verder aan te scherpen. "Op de een of andere manier" moet het aantal visites beperkt worden, zei hij, volgens hem noodzakelijk om "vat te krijgen" op de uitbraak van het coronavirus. Het Outbreak Management Team gaat daarom kijken naar aanvullende opties. Van Dissel noemde daarbij "draconische maatregelen" en refereerde naar de situatie in Engeland, waarbij mensen alleen naar buiten mogen voor specifieke situaties. "Daar is de lockdown strenger dan in Nederland. Daar zitten nog stappen in die je zou kunnen nemen."

Overbelaste ziekenhuizen zoals in Groot-Brittannië kan ook in Nederland gebeuren, waarschuwde Ernst Kuipers. "Als je een verspreiding krijgt die zo snel gaat als in Engeland, dan is er geen enkel zorgsysteem dat dat aankan. Ook in Duitsland niet, ook in Engeland niet en ook in Nederland niet", zegt hij. "Ergens loop je tegen de limiet aan."

Kuipers zegt dat geen enkel zorgsysteem de Britse situatie aankan: