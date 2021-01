Olympisch kampioen Keller riskeert flinke celstraf om Capitoolbestorming

Voormalig zwemkampioen Klete Keller hangt een zware celstraf boven het hoofd. De 38-jarige Amerikaan werd door enkele voormalige teamgenoten en coaches geïdentificeerd als een van de bestormers van het Capitool vorige week woensdag.

Keller won in zijn carrière onder meer twee gouden medailles op de Olympische Spelen. In 2004 en 2008 maakte hij deel uit van het winnende Amerikaanse team tijdens de 4x200m vrije slag estafette.

De FBI riep via sociale media de hulp in van burgers om de relschoppers in Washington te identificeren. Op de vrijgegeven beelden viel Keller op door zijn forse, atletische postuur en olympische trainingsjack.