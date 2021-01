Ouders Lotte (14) over haar dood: 'Onvoorstelbaar waarin we zijn beland'

"Het is onvoorstelbaar in welke situatie we zijn beland", zegt een woordvoerder namens de ouders over de dood van hun dochter Lotte. Het 14-jarige meisje uit Almelo werd zondag dood gevonden in een sloot. In de zaak zitten drie verdachten vast, een vader en zijn twee minderjarige zoons, bevestigt de politie.

Lotte fietste zondagmiddag weg van huis. Aan het begin van de avond werd in een sloot aan de rand van industrieterrein het Wendelgoor haar lichaam gevonden. Wat er in de tussentijd is gebeurd, is nog niet bekend.

RTV Oost meldde gisteren dat het meisje mogelijk ruzie heeft gekregen met een van de minderjarigen verdachten. De situatie zou uit de hand zijn gelopen. Dat verhaal is nog niet bevestigd.

"We zitten vol vragen", zegt Jeroen Baardemans, de woordvoerder van de familie. Hij is van Namens De Familie, een organisatie die vaker optreedt als woordvoerder van families na een ernstige gebeurtenis.

Extra terughoudend

De ouders van het meisje weten nog niets over de oorzaak van de dood van hun dochter. De politie heeft laten weten dat het onderzoek naar de doodsoorzaak wel is afgerond, maar dat er geen mededelingen over worden gedaan. Justitie is over het algemeen extra terughoudend met het geven van informatie over een zaak waarbij minderjarige verdachten betrokken zijn.

Het lichaam van Lotte is inmiddels vrijgegeven. De ouders van het meisje richten zich nu op de uitvaart. "We willen ons de komende tijd focussen op wat er zoal op ons afkomt. Dat willen we in alle rust en privacy doen", zegt woordvoerder Baardemans tegen RTV Oost. Lotte zat in de tweede klas van een middelbare school is Almelo. Daar wordt nagedacht over een passende herdenking.

Volgens de regionale omroep heeft de politie de afgelopen dagen op drie plekken onderzoek gedaan; op de plaats waar Lotte werd gevonden en in twee woningen in Almelo en Wierden.