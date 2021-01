Judoka Van 't End finalist in Doha, Grol doet goede zaken in strijd met Meyer

Noël van 't End - ANP

De slotdag van de Doha Masters zou weleens een succesvolle kunnen worden voor de Nederlandse judoploeg. Liefst vijf Nederlanders komen vanmiddag in actie tijdens een partij om een medaille. Noël van 't End staat in de finale, terwijl Henk Grol, Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk en Simeon Catharina nog kans maken op brons.

De weg naar de finale in de klasse tot 90 kilogram was geen eenvoudige voor Van 't End. Twee keer had hij een verlenging nodig. Zo ook in de halve finale tegen de Europees kampioen Mikhail Igolnikov uit Rusland. In de eindstrijd treft Van 't End de Georgiër Beka Gviniashvili. Voor Jesper Smink was het in dezelfde klasse al klaar na zijn eerste partij. Hij verloor van de Duitser Eduard Trippel.

Grol vs. Meyer: 1-0 Henk Grol ontdeed zich in de klasse boven de 100 kilogram in de eerste drie rondes redelijk eenvoudig van zijn tegenstanders, maar in de halve finales werd hij al rap op zijn rug geworpen door de Rus Inal Tasoev. Grol maakt nog wel kans op brons. Daarvoor moet hij vanmiddag afrekenen met Tamerlan Bashaev, eveneens uit Rusland.

Henk Grol - ANP

Met zijn optreden doet Grol uitstekende zaken in zijn jacht op zijn derde olympische deelname. Het toernooi in Qatar geldt namelijk als een van de drie meetmomenten voor de toewijzing van de olympische tickets. En voor Roy Meyer, die met Grol strijdt om een plek in de olympische equipe, zat het toernooi er al snel op. De zwaargewicht had het niet getroffen met de loting. Al in de eerste ronde stuitte hij op judolegende Teddy Riner. De Fransman was met ippon te sterk. In de klasse voor de zwaargewichten kwam Jur Spijkers niet verder dan de tweede ronde. Hij verloor van de Braziliaan David Moura.

In de klasse tot 78 kilogram komt er sowieso een bronzen medaille voor een Nederlandse. Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk staan namelijk tegenover elkaar. Steenhuis was in de halve finales niet opgewassen tegen de Japanse Shori Hamada, nadat ze een ronde eerder ontzettend diep had moeten gaan. Steenhuis rekende toen pas na een ruim vijf minuten durende verlenging af met de Cubaanse Kaliema Antomarchi. Verkerk bereikte de strijd om het brons via de herkansing. Karen Stevenson kwam niet in de buurt van de medailles. Ze verloor in de eerste ronde van de Koreaanse Jeongyun Lee.