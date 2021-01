Oranje-handballer Smits naar topclub Magdeburg: 'Meten met hoogste niveau'

50-voudig Oranje-international Kay Smits gaat naar de Duitse topclub Magdeburg - ANP

Onlangs vertelden internationals Kay Smits en Luc Steins nog over hun doel om het niveau van het Nederlandse mannenhandbal te verhogen. Hoe? Door zélf grote stappen te maken. Binnen korte tijd voegen zij de daad bij woord. Want nadat onlangs Steins (25) zich met zijn overgang naar Paris Saint-Germain bij de handbalelite heeft gevoegd, maakt nu ook Smits (23) een mooie transfer. De rechteropbouwspeler met het verwoestende schot in de linkerarm speelt vanaf volgend seizoen bij de Duitse topclub SC Magdeburg. "Daar heb ik echt ontzettend veel zin in", vertelt Smits aan de telefoon. "Ik heb vorig jaar ervaren hoe het is om daar te spelen en te wonen en dat is goed bevallen." Al bijna één jaar geheim Smits, die overkomt van het Deense TT Holstebro en in Duitsland voor twee jaar tekent, speelde vorig seizoen al op huurbasis bij zijn nieuwe werkgever. Dat was van korte duur, aangezien de competitie vanwege de coronapandemie werd stopgezet. Maar Magdeburg wilde Smits koste wat kost hebben en contracteerde hem al in februari vorig jaar. De Duitse topclub wilde Smits destijds echter niet per direct overnemen en hield de transfer daarom bewust bijna een jaar geheim. Het gaf vijftigvoudig international Smits op zijn beurt de gelegenheid zich in alle rust verder te ontwikkelen in Denemarken. Naar dat land is hij, wanneer hij de telefoon opneemt, ook weer op weg, na een interlandweek met Oranje waarin hij een hoofdrol vervulde. Bekijk de samenvatting van het EK-kwalificatieduel Slovenië-Nederland (27-27), waarin Smits met 9 goals waaronder de late gelijkmaker zeer belangrijk was.

Nederlandse handballers stunten tegen Slovenië in EK-kwalificatie - NOS

Smits is net begonnen aan de bijna negen uur durende autorit van Geleen naar Holstebro en zet koers richting de Duitse Autobahn, in het land van zijn handbaldromen en met een van de sterkste competities ter wereld, de Bundesliga. "Absoluut. Dit is precies waar ik naartoe wil." "Ik wilde vanuit Denemarken een stap hogerop maken. Dan wordt het Duitsland of Frankrijk, dat zijn de sterkste competities. Daar word je uitgedaagd, kun je jezelf meten met het hoogste niveau." Handbalbeleving Magdeburg, een ploeg met olympisch kampioenen en (vice-)wereldkampioenen, is groot in het land waar handbal de op een na populairste (team)sport is. Smits: "In de stad, met zo'n 250.000 inwoners, kent iedere inwoner de ploeg. De fans zijn gestoord, echt ontzettend fanatiek." De grootste successen boekte Magdeburg begin deze eeuw: een landstitel en een Champions League-eindzege. De laatste twee jaar eindigde Smits' nieuwe club als derde, achter grootmachten Flensburg en Kiel, regerend winnaar van de Champions League. En toevallig clubs gelegen in Noord-Duitsland, langs de route richting Holstebro. Nu rijdt Smits er alleen nog langs, straks kan hij er zijn klasse tonen tegen de wereldtop. "Klopt, maar daar sta ik eigenlijk niet bij stil wanneer ik erlangs rijd. Maar ik blijf natuurlijk grote doelen hebben in mijn carrière."

Kay Smits, vijftigvoudig Oranje-international, scoort maar liefst 9 keer tegen Slovenië - ANP

Een van die doelen is individueel doorstoten naar de wereldtop, in de hoop dat het een positief neveneffect zal hebben op het niveau van Oranje. Vraag is of zijn transfer en die van Steins een keerpunt kan zijn in de geschiedenis van het Nederlandse mannenhandbal? "Ik hoop het", antwoordt Smits. "Het is dan wel heel belangrijk dat andere jongens ook die stappen maken, zodat het Nederlands mannenhandbal zich blijft ontwikkelen. Dat er doorstroom is en dat de selectie breder wordt. Want om de top te halen, moet je naar het buitenland. En dat moet niet bij die paar spelers blijven."