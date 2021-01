De uitzending van 13 januari

De Tweede Kamer wordt vandaag door Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Jaap van Dissel van het RIVM bijgepraat over het coronavirus. Daarna debatteert de Kamer met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. We houden het debat in de gaten en doen vanavond verslag.

Snellere groei Just Eat Takeaway door lockdowns

Overal ter wereld bestellen mensen meer eten vanuit huis en dat zorgt voor enorme groeicijfers bij Just Eat Takeaway, het Nederlands-Britse moederbedrijf van Thuisbezorgd. In het vierde kwartaal steeg het aantal bestellingen wereldwijd met 57 procent. Het bedrijf is in 23 landen actief. Vanavond is oprichter en topman Jitse Groen te gast.