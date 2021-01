OMT: op zijn vroegst in maart versoepelingen als ziekenhuisopnames niet sneller dalen

Het duurt nog even voor de druk op de zorg voldoende is gedaald om de coronamaatregelen te versoepelen. Dat schrijven de experts van het Outbreak Management Team (OMT) in hun 95ste advies aan het kabinet. Als het in het huidige tempo doorgaat, is begin maart de drempelwaarde bereikt van veertig ziekenhuis- en tien ic-opnames per dag. Vanwege het griepseizoen kan het zelfs langer duren.

Het aantal opnames in de ziekenhuizen en op de intensive care-afdelingen stabiliseerde zich de afgelopen weken. Deze week was er een daling te zien. Maar we zijn er nog lang niet, stelt het OMT. Er zijn nog ongeveer even veel bedden bezet als een paar weken geleden. En het R-getal is onder de 1 gezakt, naar 0,95, wat betekent dat 100 mensen samen 95 anderen besmetten. Maar er komen nog steeds veel besmettingen bij.

Daar komt bij dat de Britse variant van het coronavirus in Nederland voet aan de grond begint te krijgen. Die variant verspreidt zich veel sneller. Het OMT schrijft aan het kabinet dat er inmiddels een kleine honderd positieve testen met de Britse variant zijn, waarvan een groot deel in Lansingerland. Het lijkt erop dat docenten het daar aan kinderen hebben gegeven/

Het OMT denkt binnenkort meer te weten te komen over de Britse variant en wil over twee weken opnieuw beoordelen of de scholen en kinderopvang weer open kunnen.