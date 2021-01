Celstraf oud-renner Denifl voor rol in Duits-Oostenrijks dopingschandaal

Voormalig wielrenner Stefan Denifl is door de rechtbank van Innsbruck veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan zestien maanden voorwaardelijk, vanwege zijn rol in het dopingnetwerk rond de Duitse sportarts Mark Schmidt. Ook moet hij een schadevergoeding van 349.000 euro betalen.

De 33-jarige Oostenrijker is de volgende die een straf opgelegd krijgt naar aanleiding van Operatie Aderlass, een grootschalig onderzoek door de Oostenrijkse en Duitse politie naar het bloeddopingnetwerk waarvan Schmidt de spil is. In eerdere rechtszaken volstond de rechtbank met schorsingen, onder anderen voor Alessandro Petacchi, Borut Bozic en Jarlinson Pantano.

Denifl, die onder meer onder contract stond bij Leopard Trek, Vacansoleil-DCM en IAM Cycling, bekende in maart 2019 dat hij klant was van Schmidt en bloeddoping had gebruikt. Hij werd enkele maanden later door de internationale wielrenunie UCI voor vier jaar geschorst. Denifl heeft al laten weten niet te zullen terugkeren als renner.

Volgens de aanklager gebruikte Denifl tussen 2014 en 2018 bloeddoping. Zijn resultaten in die jaren, met onder meer de eindzege in de Ronde van Oostenrijk in 2017 en een etappewinst in Vuelta in hetzelfde jaar, zijn geschrapt.

Uitspraak Schmidt

Komende vrijdag doet de rechtbank in Duitsland uitspraak tegen sportarts Schmidt. De openbaar aanklager heeft vijfenhalf jaar cel geëist tegen hem. Daarnaast vindt Justitie dat Schmidt een beroepsverbod van vijf jaar moet krijgen.