Zorgen in China over nieuwe coronabesmettingen, 'heeft een tijdje kunnen rondwaren'

In China is de hoogste toename van het aantal coronabesmettingen in vijf maanden gemeten. Het zijn er maar 115, maar desondanks zijn de zorgen groot.

Correspondent Garrie van Pinxsteren begrijpt dat de autoriteiten zich zorgen maken. De meeste besmettingen zijn gemeten in de noordelijke provincie Hebei, waar al drie steden in lockdown waren. "Het virus heeft waarschijnlijk een tijdje kunnen rondwaren op het platteland, voordat het ontdekt werd. Juist dat baart zorgen. Want hoeveel van dat virus waart er rond zonder dat iemand het gemerkt heeft? En hoe veel mensen zijn er dan besmet zonder dat iemand het weet?"

Ze merkt dat de angst onder de bevolking toeneemt. Volgens de autoriteiten zijn het besmettingen met een Europese variant van het coronavirus. Het zou niet gaan om de Britse of Zuid-Afrikaanse variant, die extra besmettelijk zijn.

Miljoenensteden

In Hebei, dat Peking omsluit, zijn 90 nieuwe besmettingen vastgesteld. In de miljoenensteden Shijiazhuang, Xingtai en Langfang moet de bevolking zo veel mogelijk thuisblijven.

In de noordoostelijke provincie Heilongjiang zijn 16 besmettingen gemeten. Daar is de stad Suihua, waar meer dan vijf miljoen mensen wonen, in lockdown.

Volgende maand vieren de Chinezen Nieuwjaar. Traditioneel doen ze dat in familiekring. In veel provincies is een oproep gedaan niet naar elders wonende familie af te reizen.