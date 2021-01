Spitsentrainer Zenden tevreden: 'Zahavi is echt een trainingsbeest'

Eran Zahavi, spits van PSV - AFP

Een doelpunt tegen ADO Den Haag en treffers tegen Rosenborg en PAOK in de Europa League. Het waren tot afgelopen zondag de teleurstellende cijfers van Eran Zahavi bij PSV dit seizoen. In de openingsfase van de topper tegen Ajax was de Israëlische spits echter meedogenloos. Met twee doelpunten in twintig minuten zagen de fans van de Eindhovenaren eindelijk de Zahavi waar men op gehoopt had. Want de verwachtingen waren hooggespannen toen de 33-jarige aanvaller in september vanuit China naar Eindhoven werd gehaald. Zowel in de Chinese competitie bij Guangzhou R&F als eerder bij Maccabi Tel Aviv scoorde hij aan de lopende band: 91 goals in China, 99 doelpunten in Israël.

In Eindhoven wilde het in de eerste seizoenshelft nog niet vlotten en dus kwam er kritiek. Op trainingscomplex De Herdgang hield men echter vertrouwen in de centrumspits, zo benadrukt Boudewijn Zenden, huidig spitsentrainer bij PSV. "Hij is in het begin zoekende geweest, kwam vanuit een andere competitie en raakte vervolgens even geblesseerd", reageert Zenden bij Langs de Lijn op NPO radio 1. "Het is een ervaren speler die in het verleden veel goals heeft gemaakt. En dan kunnen mensen wel zeggen dat het in Israël of China was, maar je zult ze toch moeten maken."

Eran Zahavin, spits van PSV - AFP

In Eindhoven kreeg Zahavi, naast een blessure, ook nog eens te maken met het coronavirus. Het deed uiteindelijk niks af aan zijn instelling. "Want als je ziet hoe hij traint. Hij weet wat hij wil", vervolgt Zenden. "Hij is ook altijd extra aan het afwerken na de training. Zahavi is echt een trainingsbeest." "Hij doet mij denken aan Frank Lampard. Die bleef na de training ook altijd nog met een zak met twintig ballen achter op het veld, dan ging hij op het doel schieten. Dan is het geen verrassing dat het in de wedstrijd eruit komt. Als je investeert, betaalt het zichzelf terug", aldus de oud-speler van onder andere PSV, FC Barcelona, Chelsea en Liverpool.

Donyell Malen Met name het samenspel met collega-aanvaller Donyell Malen viel op in de wedstrijd tegen Ajax. Malen gaf twee keer een assist op Zahavi. "Dat sprong er echt uit", aldus Zenden. "Ze weten elkaar goed te vinden. Dat is ook winst die we behaald hebben." "Beiden zijn gewend om alléén in de spits te spelen in plaats van met z'n tweeën. Dat moesten ze even met elkaar afstemmen. De goals komen dus zeker niet als een verrassing."