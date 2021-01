André van Duin hield darmkanker stil: 'Kan slecht tegen meewarige blikken'

André van Duin (73) is vorige week in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam in het geheim geopereerd aan darmkanker. De operatie is goed gegaan en de komiek en Heel Holland Bakt-presentator is inmiddels weer thuis.

Precies een jaar geleden verloor Van Duin zijn man Martin Elferink (55) aan botkanker. Hij koos er daarom voor om het traject in stilte te ondergaan. "Die meewarige blikken, daar kan ik slecht tegen", zegt hij in De Telegraaf.

De afgelopen maanden vertelde Van Duin zo weinig mogelijk mensen over zijn ziekte. "Ik heb graag dat mensen om me moeten lachen en niet dat ze, wanneer ze me zien, meteen denken: 'Ach goss, zijn man dood, zijn vriendin Corrie van Gorp en nu zelf ook nog kanker'. Dan word je zo'n zielige, ouwe komiek."

Alarmbelletje

Volgens Van Duin kwam hij er tegen het einde van de zomer achter dat er iets niet goed zat. "Op het gevaar af dat dit riooljournalistiek wordt: ik stond op van de wc en je kijkt dan wel eens achterom. Daar zag ik een pluimpje bloed en daardoor ging bij mij een alarmbelletje rinkelen. En vervolgens bij mijn huisarts ook."

Na onderzoek in het ziekenhuis werd een tumor in de dikke darm ontdekt. In tegenstelling tot bij zijn man vorig jaar, waren de perspectieven voor Van Duin wel gunstig. De tumor bleek goed operabel te zijn, maar hij moest wel eerst slinken voordat hij kon worden weggehaald. De afgelopen maanden onderging Van Duin vier chemokuren.

"En zo kwam ik weer terug in het Antoni van Leeuwenhoek, waar ik met Martin zoveel voetstappen heb liggen", zegt de komiek tegen de krant. "Ik kende er de weg nog, om het zo maar te zeggen. Nu was ik het zelf, die daar de medische molen inging."

'We zijn er weer'

Van Duin bleef tijdens de behandelingen werken. Zo presenteerde hij 'gewoon' Heel Holland Bakt. "De paar mensen die het moesten regelen wisten wel waarom er wel eens een dag gewisseld werd, maar de meesten niet. Die dachten hooguit: weer alles omgooien?"

Hoewel de ziekte er in heeft gehakt, gaat het naar omstandigheden goed met Van Duin. Hij moet het de komende tijd nog rustig aan doen, maar hij heeft genoeg plannen. "Vandaag is een slechte dag, vanwege Martin. Maar er is gelukkig ook goed nieuws. Om met Dik Voormekaar te spreken: 'ja hoor, daar zijn we weer!'"