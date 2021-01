Meerderheid Kamer voor beperken vluchten VK • 'Eerste doses Janssen-vaccins in april in EU'

Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender CNN is live op zender in tranen uitgebarsten toen ze vertelde over haar reportage in een ziekenhuis. "Dit is mijn tiende bezoek aan een ziekenhuis. Om te moeten zien wat de families moeten doormaken en het diepe leed. Het is moeilijk om dat te verwerken", zei Sara Sidner geëmotioneerd.

Afgelopen dag zijn in de VS ruim 4300 coronadoden gemeld, het hoogste aantal tot nu toe. Meer dan 130.000 Amerikaanse coronapatiënten liggen in het ziekenhuis.