Vrouw in federale dodencel VS toch geëxecuteerd, eerste keer sinds 1953

In de Verenigde Staten is voor het eerst sinds 1953 een vrouwelijke federale gevangene geëxecuteerd. Dat gebeurde kort nadat het Hooggerechtshof daarvoor groen licht had gegeven.

Lisa Montgomery (52) was veroordeeld voor de moord op Bobbie Jo Stinnett (23), in december 2004 in Missouri. Stinnett was hoogzwanger en Montgomery sneed na de moord haar buik open om haar ongeboren kind eruit te halen. Dat overleefde het en Montgomery deed alsof het haar kind was.

Montgomery zou gisteren worden geëxecuteerd, maar een rechter stak daar een stokje voor. Een paar uur voor de geplande executie van Montgomery oordeelde die rechter dat een nieuw psychiatrisch onderzoek nodig is, een hogere rechter kwam daarna tot dezelfde conclusie. Maar het hoogste hof veegde die uitspraken alsnog van tafel, waarna het doodvonnis werd voltrokken.

Machtsmisbruik

De advocaten van de vrouw hadden fel verzet aangetekend tegen de executie. Ze voerden aan dat ze geestesziek is en kampt met ernstige psychische problemen na een jeugd vol misbruik. De vrouw zou als kind herhaaldelijk zijn verkracht door haar stiefvader en zijn vrienden. Executie is volgens advocaat Kelley Henry "wreed, onrechtmatig en machtsmisbruik door de autoriteiten". Ook hekelde Henry de snelheid waarmee het vonnis is voltrokken.