Belastingontwijking Google leverde Nederland ruim 25 miljoen euro op

Het hoofdkantoor van Google in het Californische Menlo Park - AFP

Internetgigant Google sluisde in acht jaar tijd 128 miljard euro via een Nederlands dochterbedrijf naar belastingparadijs Bermuda. Dat leverde de Nederlandse Belastingdienst tussen 2012 en 2019 ruim 25 miljoen euro op. Google is vorig jaar gestopt met de constructie, blijkt uit het laatst gepubliceerde jaarverslag van het Nederlandse dochterbedrijf. Google zegt dat het geld inmiddels teruggebracht is naar de Verenigde Staten, waar het hoofdkantoor van de techgigant gevestigd is. Daar zou er belasting over betaald zijn. Hoeveel is onbekend. De belastingconstructie draaide om het rondpompen van royalties, vergoedingen voor het gebruik van het intellectueel eigendom van Google. Via een dochterbedrijf uit Ierland en eentje uit Singapore kwamen die vergoedingen in Nederland terecht bij Google Netherlands Holdings B.V. Het Nederlandse bedrijf maakte de miljarden vervolgens over naar een bedrijf in Bermuda. Door de soepele wetgeving en het uitgebreide verdragennetwerk van Nederland hoefde Google geen belasting te betalen over de royalties die Nederland in en uit gingen. En eenmaal in Bermuda was het geld beschermd tegen belastingdiensten. Het eilandstaatje heft geen belasting.

Hoeveel geld liep de VS mis? In totaal stroomde er tussen 2012 en 2019 ruim 128 miljard euro aan royalties door de Nederlandse tak van Google. Als dat geld direct naar de Verenigde Staten was gegaan dan had het bedrijf daar maximaal 38 miljard euro belasting moeten betalen, heeft de NOS berekend op basis van de belastingtarieven die daar destijds golden. Voor de periode van 2012 tot en met 2017 was dat 35 procent. Vanaf 2018 is het tarief 21 procent. "Economen gaan ook vaak van deze tarieven uit in dit soort berekeningen. Sterker nog: sommigen doen er nog een paar procent bovenop voor belastingen per staat", zegt de Tilburgse hoogleraar en belastingonderzoeker Arjan Lejour. "Of multinationals dat tarief ook daadwerkelijk zouden betalen in de Verenigde Staten is maar de vraag. Bedrijven kunnen zich bijvoorbeeld op papier in de Amerikaanse staat Delaware vestigen, waar de tarieven lager zijn." Google zegt in een reactie dat de berekening is gebaseerd op een "fictief scenario." Het bedrijf zegt dat het de afgelopen tien jaar wereldwijd effectief ruim 21 procent belasting heeft betaald. 80 procent daarvan zou betaald zijn in de Verenigde Staten. Maar hoeveel het bedrijf precies heeft betaald over de 128 miljard euro die via Nederland naar Bermuda ging wil Google niet zeggen.

Pas als Google het geld van Bermuda naar de Verenigde Staten zou halen, zou er belasting betaald moeten worden. Vandaar dat het bedrijf spreekt over uitgestelde belasting. De rekening op Bermuda werd zo een spaarpotje waar de winsten belastingvrij opgepot konden worden. De royaltystructuur van Google bestaat sinds 2004. Maar of er sinds het begin geld door de bedrijven gepompt is, blijft onduidelijk. In de Nederlandse Kamer van Koophandel zijn alleen de cijfers vanaf 2012 te vinden. Doorgeefluik Google is niet het enige bedrijf dat royalties via Nederland naar Bermuda stuurde. Maar wel het belangrijkste, kwam naar voren uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB) uit 2019. "De uitgaande royaltystroom wordt gedomineerd door Bermuda. Het is geen geheim dat het hier vooral om Google gaat", schrijven de onderzoekers die naar de rol van Nederland als doorgeefluik van geld naar belastingparadijzen keken. Omdat Google elk jaar een paar miljoen in Nederland achterliet, moest het bedrijf wel winstbelasting in Nederland betalen. Opgeteld tikte Google ruim 25 miljoen euro af. Waarmee de belasting over de hele stroom aan royalties in Nederland op een luttele 0,02 procent uitkwam.

graphic Google - nos