Zwaargewonden bij brand in verzorgingshuis Rotterdam-IJsselmonde

Brand in verzorgingshuis Rotterdam-IJsselmonde - NOS

Bij een brand in een verzorgingshuis in Rotterdam-IJsselmonde zijn vanochtend meerdere bewoners gewond geraakt. Een aantal raakte zwaargewond, het is nog niet bekend hoe zij er precies aan toe zijn.

De brand brak uit in een bijgebouw van de instelling, waarna de rook door het hele pand trok. Omdat de bewoners niet zelfredzaam zijn, werden er minstens dertien ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.

In het bijgebouw wonen zo'n veertig mensen. Zij werden geëvacueerd. Een aantal is ter plaatse verzorgd, anderen zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Opgevangen in hoofdgebouw

De bewoners die niet gewond raakten, worden tijdelijk opgevangen in het hoofgebouw. Het is de vraag of zij nog terug kunnen naar hun eigen appartement, meldt de regionale omroep Rijnmond.

De brand begon rond 06.00 uur en was ruim een uur later onder controle. In het verzorgingshuis wonen onder meer dementerenden.

In Rotterdam-IJsselmonde was vannacht ook nog een andere brand. Een man van 62 overleed bij een woningbrand. De politie vermoedt een misdrijf.