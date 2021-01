Wekdienst 13/1: Kamerdebat over coronamaatregelen • Eurosonic Noorderslag digitaal van start

Eerst het weer: brede opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. In de noordelijke kustregios kan een winterse bui vallen. Overdag is er eerst veel ruimte voor de zon, maar gedurende dag trekken wolkenvelden en later ook buien over. Er zijn ook regio's waar het een groot deel van de dag droog blijft. Het wordt maximaal 6 of 7 graden. Komende avond en nacht klaart het breed op en duikt het kwik snel onder nul.

Wat heb je gemist?

Het kabinet hakt aanstaande vrijdag de knoop door over de vraag of het aftreedt vanwege de toeslagenaffaire. Die vraag is vanavond in de ingelaste ministerraad niet aan de orde geweest. Dat zei premier Rutte na afloop van de extra ministerraad.

"Wij willen op een breed front reageren op het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie. We zijn het vergaand eens. Mijn verwachting is dat we daar vrijdag uitkomen. Dan zal ook de politieke vraag aan de orde komen", zei Rutte.