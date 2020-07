Van Rijn complimenteus over deltaplan KNVB, maar 'per club bekijken'

De KNVB vroeg in het deltaplan om een bedrag van 140 miljoen euro voor de collectieve sector betaald voetbal. Daar ging de overheid niet mee akkoord. "Het is belangrijk dat het plan er ligt. Daar geef ik de KNVB complimenten voor. Maar de volgende fase is dat je de situatie per club moet bekijken", aldus Van Rijn.

"Wat natuurlijk niet kan is dat clubs ter gelegenheid van deze crisis alle financiële problemen die er al waren, nu in één keer oplossen. Reden te meer om het per club te bekijken."

Van Rijn over 'zangverbod' in stadions: 'Lastig punt' - NOS

Van Rijn gaat bij zijn afscheid ook nog in op het 'schreeuw- en zangverbod' in stadions, een voorwaarde die gemaakt is voor het weer toestaan van publiek. "Het is een lastig punt", erkent de minister. "Als er een doelpunt wordt gemaakt, juich je vaak met meer dan je hart."

"Maar de verspreiding van het virus wordt bevorderd door hard praten en schreeuwen. Dat is écht een factor. Dat betekent dat die afstandsregel misschien wel nog belangrijker is in een stadion dan elders. Tegelijkertijd weet ik dat er heel veel creativiteit is. Dat de KNVB samen met andere evenementenorganisaties kijkt naar oplossingen en uitvindingen."