Relatief onbekende Jansen jaagt met AZ op eerherstel: 'We staan er goed op'

Hoewel Pascal Jansen al aan zijn 28ste seizoen als trainer bezig is, riep zijn aanstelling bij AZ na het plotselinge ontslag van Arne Slot veel vraagtekens op. Met een relatief onbekende naam moeten in Alkmaar grote ambities worden verwezenlijkt. "Ik ervaar het zelf niet als nadeel dat ik geen betaald voetbal heb gespeeld", zegt Jansen. "Ik ben altijd omringd door mensen die het weer aanvullen. De kracht is de samenwerking met de staf en het team." Een carrière als profvoetballer was Jansen (47) niet gegund. Na zwaar blessureleed koos hij al op jonge leeftijd voor het trainersvak.

Zijn eerste klus op het hoogste niveau is meteen een uiterst gecompliceerde, maar Jansen voelt zich er klaar voor. AZ hoort met het huidige spelersmateriaal in de topvier. En misschien zit er volgens de trainer, met een beetje geluk, nog wel meer in. Met Marco Bizot, Owen Wijndal, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs en Myron Boadu heeft hij onder anderen vijf Oranje-internationals tot zijn beschikking. Ron Vlaar, Bruno Martins Indi en Jordy Clasie speelden zelfs met Nederland op een WK. "We zijn uit op eerherstel", zegt Jansen stellig, daarmee refererend aan het roerige jaar dat AZ achter de rug heeft. Valse start De eerste koude douche kreeg de Alkmaarse club toen de titelrace van het seizoen 2019/2020 abrupt werd afgebroken wegens de coronapandemie en de KNVB de eerste plaats, en daarmee het Champions League-ticket, op basis van doelsaldo aan Ajax toekende. Vervolgens kende AZ met vijf gelijke spelen een valse start van de huidige competitie. En dan was er nog het tussentijdse vertrek van trainer Arne Slot, die na het uitlekken van zijn gesprekken met Feyenoord door AZ op staande voet werd ontslagen. En zelfs daarmee was de gifbeker nog niet leeg, kort daarop volgde ook nog de uitschakeling in de Europa League, na smadelijk verlies bij Rijeka. Pascal Jansen blikt vooruit op de tweede seizoenshelft:

"We hebben een paar dreunen gehad, maar ik heb geen seconde spijt gehad", blikt Jansen terug op zijn eerste maanden als hoofdverantwoordelijke. "Ik prijs mezelf wel erg gelukkig dat ik bij AZ een kans als deze krijg." Vanaf nu moet het anders worden. De Alkmaarders willen een omslag teweegbrengen, waarbij het treffen met PSV een kwestie wordt van aanhaken of (voorlopig) afhaken. Piroe, Rosario en Gakpo Jansen was in diverse functies werkzaam bij PSV en kent de Eindhovense club daarom goed. Als trainer van eerst de jeugd en later Jong PSV had hij spelers als Arnaut Danjuma Groeneveld, Sam Lammers en Steven Bergwijn onder zijn hoede. Maar ook huidige PSV'ers als Joël Piroe, Pablo Rosario en Cody Gakpo kent hij goed. "We staan er goed op", vindt Jansen, die naar eigen zeggen amper tijd kreeg om aan zijn nieuwe functie te wennen. "Het feit dat ik hier bij AZ al tweeënhalf jaar werkzaam ben in een andere rol geeft geen garanties. Ik moet ook presteren." Pascal Jansen over het contact met zijn voorganger Arne Slot:

Jansen moet nu als eindverantwoordelijke de kar trekken, knopen doorhakken. "Daar heb ik niet zo veel moeite mee", zegt hij zelfbewust. De laatste vijf duels is AZ ongeslagen, maar het programma voor de komende weken liegt er niet om. Duels met PSV, twee keer Ajax (zowel voor de competitie als de beker), Feyenoord en FC Utrecht staan allemaal nog in januari op de rol. Aan de andere kant biedt dat een mooie kans voor Jansen om zich te bewijzen, ook al weet hij niet of zijn toekomst na dit seizoen in Alkmaar ligt. "Een langer verblijf is niet direct de insteek, ik hoop het natuurlijk wel."