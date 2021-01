Lockdown brengt topsport in morele spagaat, maar sportieve drang wint

De clubs uit de Korfbal League hebben ook die twijfels gekend, maar zij beginnen aanstaande zaterdag toch aan de zaalcompetitie. "Toen de eerste strenge lockdown werd afgekondigd en wij weer mochten trainen, vroegen de clubs ons wel hoe we dat gingen doen", zegt Kees Rodenburg, directeur van de korfbalbond. "In het begin was er zeker twijfel. Dat jij wel gaat sporten en anderen niet, zorgt voor ethische dilemma's."

"De 24 eredivisieclubs waren erg verdeeld; sommige wilden niet, andere liever alleen trainen en een paar wilde wel graag", zegt Sjors Röttger, algemeen directeur van de handbalbond. "Uiteindelijk hebben we besloten dat het ethisch niet verantwoord is om wel veel plezier te hebben, terwijl Nederland het zo zwaar heeft en de mensen weinig tot niets kunnen."

Want hoe leg je uit dat bijna heel Nederland verplicht thuis moet zitten, terwijl jouw sporters wél mogen reizen en weer met z'n allen mogen spelen in een afgesloten zaal?

De verlengde lockdown, zoals die door het kabinet gisteravond werd aangekondigd, plaatst de topsportcompetitites voor de nodige dilemma's. Het opstellen van protocollen en de inkoop van tests is het probleem niet, maar met een land in een strenge lockdown knaagt het geweten.

"Juist om twijfels weg te nemen hebben we de degradatieregeling dit jaar uit de Korfbal League gehaald", stelt Rodenburg. "Om mensen niet duivelse dilemma's te bezorgen of verkeerde druk op de schouders te leggen. We willen niet dat mensen denken: als ik de club in de steek laat, dan liggen ze er misschien uit."

Een duivels dilemma waar in het handbal helemaal niet over nagedacht hoeft te worden. "Voorlopig starten wij nog niet. Aankomende week gaan we weer overleggen met elkaar, we mikken nu op een herstart in maart", zegt Röttger.

De directeur benadrukt dat het belang in het handbal anders is dan bij basketbal of korfbal het geval is. "Onze eredivisie bestaat voor 95 procent uit amateurs, de topsporters handballen in het buitenland en kunnen daar trainen en spelen", aldus Röttger. In het korfbal en basketbal ligt dat anders, daar spelen veel topsporters - zoals Cordus - gewoon hier.

Vizier op herstart

Nadat de twijfels overwonnen werden, is in het korfbal het vizier al snel weer op de herstart gericht. "We koesteren wat wel kan en nemen onze verantwoordelijkheid", stelt Rodenburg. "We zijn erg fel op ons protocol en proberen dat besef er echt in te krijgen."

Het is ook niet verrassend dat Cordus inmiddels al versie vijf van het protocol in handen gedrukt heeft gekregen. "De bond is erg strikt in het naleven van de regels. Je moet extra voorzichtig zijn. We hebben ook een verantwoordelijkheid richting teamgenoten, de staf en de maatschappij en willen laten zien dat het kan", aldus Cordus.

De eigenaar van basketbalclub Heroes Den Bosch, Bob van Oosterhout, stelt dat zijn spelers vooral weer staan te springen om te spelen. "Ik had de grootste moeite om uit te leggen dat zij niet mochten trainen met hun teamgenoten, terwijl even verderop auto's drie rijen dik geparkeerd stonden voor het tuincentrum."