Minister De Jonge: volgende week 15.000 kwetsbaren gevaccineerd

Minister De Jonge (Volksgezondheid) hoopt dat er volgende week zo'n 15.000 kwetsbaren zijn ingeënt met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dat schrijft hij in een Kamerbrief.

Maandag wordt er begonnen met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een

verstandelijke beperking.

In de zes weken daarna moeten er nog zo'n 140.000 inwoners van verpleeghuizen en instellingen worden gevaccineerd. Daarmee komt De Jonge naar eigen zeggen tegemoet aan de toezegging het BioNTech/Pfizer-vaccin zo snel mogelijk ook beschikbaar te stellen voor bewoners van verpleeghuizen. Vooralsnog zijn enkel zorgmedewerkers ingeënt met het vaccin.

Huisartsen niet blij

Daarnaast wil de minister vanaf 25 januari later bewoners van kleinere verpleeghuizen en instellingen voor mensen met

een beperking inenten met het vaccin van Moderna. Huisartsen kunnen die prikken zetten en mogen dan ook meteen zichzelf inenten, schrijft De Jonge.

Maar dat is wel later dan waarop de huisartsen hadden gerekend, schrijft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in een persbericht. "De minister laat de huisartsen en daarmee hun patiënten in de kou staan", zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek, die vindt dat De Jonge zijn afspraken niet nakomt.

In het vaccinatieplan van de minister zijn half februari de thuiswonende 60-plussers aan de beurt. Zij krijgen het Pfizer-vaccin samen met het dan mogelijk goedgekeurde vaccin van AstraZeneca.

Advies Gezondheidsraad

Eerder had de Gezondheidsraad al meerdere keren in adviezen benadrukt de vaccins van Pfizer en Moderna vooral voor ouderen te gebruiken. "Mensen van 60 jaar en ouder hebben het grootste risico op ernstige ziekte en sterfte door covid-19. Het vaccin van Moderna laat een zeer hoge werkzaamheid zien bij deze groep", staat in het recentste advies.

De Gezondheidsraad noemde het "een onwenselijke situatie" dat enkel zorgverleners vooralsnog zijn gevaccineerd. Het betekent dat er minder vaccins beschikbaar zijn voor ouderen.

De Jonge zei gisteren in de persconferentie over de coronacrisis ernaar te streven voor het begin van de lente alle kwetsbaren gevaccineerd te hebben.

In de herfst moet het hele land dan zijn beschermd tegen het virus: