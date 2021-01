Vicepresident Pence weigert Trump per direct uit functie te ontheffen

Volgens Pence kan het Congres zich beter bezighouden met een soepele overgang naar de nieuwe president Biden. Door de weigering van Pence om Trump uit zijn ambt te zetten, zullen de Democraten Trump vandaag hoogstwaarschijnlijk zelf voor de tweede keer in zijn presidentschap 'impeachen'. De partij bezit de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is niet van plan om president Trump per direct uit zijn functie te ontheffen vanwege de Capitoolbestorming. In een brief aan Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, schrijft Pence dat het inroepen van het zogenoemde 25ste amendement "niet in het belang is van ons land of in lijn is met onze grondwet".

In tegenstelling tot de eerste impeachment-procedure, waarin het draaide om mogelijk machtsmisbruik door Trump, lijkt er nu in Trumps eigen Republikeinse Partij aanzienlijk meer steun voor het afzetten van de president. Zeker vier Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden zeggen de afzettingsprocedure te steunen.

Verder schrijft The New York Times dat de leider van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnell tevreden is met de afzettingsprocedure. Trump zou zo makkelijker uit de partij verwijderen zijn, schrijft de krant op basis van bronnen rond McConnell.

Ook de belangrijkste Republikein in het Huis, Kevin McCarthy, zit met de procedure in zijn maag. Hij heeft in ieder geval besloten zijn partijgenoten niet actief af te raden voor impeachment te stemmen.