Douane onderschept 115.000 kilo cocaïne in 2020

Drugscriminelen lijken geen last te hebben van de coronacrisis. In 2020 onderschepten douane en opsporingsinstanties ruim 115.000 kilo cocaïne bestemd voor Nederlandse havens. Daarnaast legden ze beslag op ongeveer 1000 kilo hasj en qat, zo'n 500 kilo xtc en marihuana en enkele tientallen kilo's heroïne, amfetamine en crystal meth. De drugs hebben samen een straatwaarde van miljarden euro's, zegt een woordvoerder van de douane.

Niet alle drugs zijn aan de Nederlandse grens onderschept. De Nederlandse douane werkt samen met de douane van onder meer België, Brazilië en de Verenigde Staten. Daarnaast heeft het samenwerkingspartners in Zuid-Amerika. Met deels Nederlandse informatie ontmantelen die smokkelnetwerken dicht bij de productiebron voor cocaïne.

Op Schiphol en in de Nederlandse zeehavens namen Nederlandse douaniers afgelopen jaar ruim 48.000 kilo cocaïne in beslag. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. De douane zelf verklaart deze toename onder andere uit meer en slimmere controles. De douaniers zetten onder meer geurdetectiecontainers en slimme algoritmes in.

Postpakketten en brieven

Er komen niet alleen drugs het land in. Nederlandse criminelen exporteren ook synthetische drugs, die hier worden geproduceerd. "Wij willen eenzelfde rol vervullen als onze internationale partners als het gaat om in Nederland gefabriceerde pillen. We onderscheppen de drugs het liefst bij de bron", zegt Nanette van Schelven, directeur-generaal van de Douane. Daarom houdt de douane ook de uitgaande stroom brieven en pakketten in de gaten.

De douane ontdekte in bijna 3000 van die postpakketten en brieven synthetische drugs die in Nederland zijn geproduceerd.