'Politiemol' mag later zelf naar Nederland komen om zijn straf uit te zitten

Als gevolg van de coronacrisis mag 'politiemol' Mark M. zich later vrijwillig melden om zijn gevangenisstraf van 5 jaar uit te zitten. Hij kan nu niet naar Nederland vliegen.

M. woont sinds een paar jaar in Oekraïne. Door de coronamaatregelen zijn er nu vanuit dit land geen vluchten meer naar Nederland. Zijn advocaat en het Openbaar Ministerie bevestigen een bericht van dagblad De Limburger dat de veroordeelde M. op vrijwillige basis naar Nederland zal komen zodra er wel weer gevlogen wordt.

De afspraak is gemaakt om de tijdrovende procedure van uitlevering te omzeilen en omdat M. nu sowieso Oekraïne niet uit mag. Bovendien heeft hij zich altijd aan alle voorwaarden gehouden en gezegd dat hij zijn straf wil komen uitzitten zodra die definitief is.

Het Openbaar Ministerie is daarom akkoord met de afspraak en benadrukt dat goed in de gaten wordt gehouden of M. zich inderdaad meldt. Hij zal in de tussentijd niet worden opgepakt.

Fout

Mark M. werd onlangs door het gerechtshof veroordeeld voor het schenden van ambtsgeheimen, computervredebreuk en witwassen. De toenmalig politiemedewerker verkocht jarenlang vertrouwelijke informatie aan criminelen en verdiende daar volgens justitie veel geld mee.

Twee jaar geleden kwam hij vrij door een fout van het Openbaar Ministerie, dat niet op tijd om verlenging van de voorlopige hechtenis vroeg. Daardoor kon M. op vrije voeten het hoger beroep afwachten in Oekraïne.

Het hof heeft bepaald dat hij het restant van zijn straf nu uit moet zitten, ook al loopt de procedure nog. Zijn advocaat heeft namelijk cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.