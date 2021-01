Twee landen haken vanwege corona af: WK-deelname handballers steeds dichterbij

Het zou een ongekende verrassing zijn, maar deelname van de Nederlandse mannenploeg aan het wereldkampioenschap handbal, dat woensdag begint in Egypte, komt toch echt steeds dichterbij. Oranje is nu de eerste reserve om aan het WK deel te nemen.

We zijn bereid om deel te nemen als we in aanmerking komen.

Nu is Nederland dus de eerstvolgende. En de ploeg is er klaar voor, laat technisch directeur Monique Tijsterman van de handbalbond desgevraagd weten. "We hebben de IHF aangegeven dat we bereid zijn om deel te nemen als we in aanmerking komen", aldus Tijsterman.

"De spelers zijn daarvan uiteraard ook op de hoogte. Wanneer we een seintje krijgen van de IHF gaan we alles in werking stellen."

Het protocol om deel te nemen en naar Egypte af te reizen, kan volgens Tijsterman "redelijk snel" in werking worden gesteld. "We moeten nog een aantal punten afvinken. We spreken woensdagochtend intern verder over deze situatie."

Mogelijk tweede WK ooit

Mocht Oranje alsnog een ticket toegewezen krijgen, dan zou het de tweede WK-deelname in de geschiedenis zijn na het debuut op de eindronde van 1961 in West-Duitsland. In januari 2020 deed de Nederlandse mannenploeg voor het eerst mee aan een Europees kampioenschap.

Oranje liep kwalificatie voor dit WK mis, omdat de Europese play-offs voor de eindronde werden geschrapt. Teams werden aangewezen op basis van de eindrangschikking van het EK. Daarop werd de tegenstander in de play-offs, Oostenrijk, achtste.