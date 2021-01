Shiffrin slalomt zich in 'club van 100' door weer te winnen in Flachau

Skiester Mikaela Shiffrin heeft dinsdagavond voor de vierde keer een wereldbekerzege in Flachau geboekt. De Amerikaanse bleef de Oostenrijkse Katharina Liensberger met 0,19 voor.

De Amerikaanse won ook in 2013, 2014 en 2018 al de slalom in het Oostenrijkse skioord. Voor de 25-jarige Shiffrin is het de 100ste podiumplaats bij een wereldbekerwedstrijd, maar zeven skiërs wisten die mijlpaal eerder te halen.

Bij de vrouwen stonden Lindsey Vonn (137), Annemarie Moser-Pröll (114), Renate Götschl (110) en Vreni Schneider (101) vaker op het podium.

De Amerikaanse slalomde zich in de eerste run al naar de snelste tijd. De overwinning is de 68ste wereldbekerzege voor Shiffrin: de 44ste op de slalom en de tweede van dit seizoen.

Shiffrin kwam met haar 68e zege op gelijke hoogte met Marcel Hirscher en dichter bij Lindsey Vonn (82) en Ingemar Stenmark (86).