Eerste doelpunten Bakis leiden Heracles naar ruime zege tegen FC Emmen

Hij had tot vandaag nog geen doelpunt gemaakt in de eredivisie. En dat als spits. Maar Heracles-speler Sinan Bakis vond in de thuiswedstrijd eindelijk zijn draai. Met een hattrick had hij een groot aandeel in de 4-0 zege van zijn club.

De eerste kansen in het duel waren gelijk voor Heracles. Bakis kreeg binnen het kwartier gelijk twee grote kansen. Maar de Turkse-Duitse spits scoorde niet, onder meer door goed keeperswerk van Dennis Telgenkamp.

Voor Bakis bleek drie keer scheepsrecht, want nog binnen het half uur kon hij uit de rebound raakschieten nadat Telgenkamp eerst nog redding bracht op zijn kopbal.