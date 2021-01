Bayer Leverkusen bekert door na winst op Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen heeft de derde ronde van de DFB-Pokal bereikt. De ploeg van Peter Bosz won in eigen huis van Eintracht Frankfurt met 4-1.

Het was Eintracht dat de score opende: Amin Younes, die nog met Bosz samenwerkte bij Ajax, deed zijn oud-trainer pijn door al na zes minuten binnen te schieten. Leverkusen had daarna moeite om in de wedstrijd te komen, maar kreeg hulp van Erik Durm. De verdediger van Eintracht maakte hands en aanvaller Lucas Alario zorgde vanaf de penaltystip voor de gelijkmaker.

Goals én rood

In de tweede helft was het juist Leverkusen, waar Daley Sinkgraven de hele wedstrijd op de bank zat, dat het beste uit de startblokken kwam. Verdediger Edmond Tapsoba kopte de bal binnen en maakte zo zijn eerste doelpunt voor de club. Aanvaller Moussa Diaby schoot de thuisploeg ruim twintig minuten voor tijd naar een comfortabele voorsprong.

Na een rode kaart voor Jonathan Tah moest Leverkusen in de slotfase verder met tien man, maar Eintracht wist niet te profiteren.

Een paar minuten voor tijd was het opnieuw Diaby die scoorde en zo de eindstand bepaalde.

Bosz verloor de afgelopen weken in de competitie van Frankfurt, na een speelronde eerder al van Bayern München te hebben verloren. Afgelopen weekend kwam Bayer tegen Werder Bremen niet verder dan 1-1.