Politiemol Mark M. krijgt ook in hoger beroep vijf jaar cel

Politiemol Mark M. heeft ook in hoger beroep vijf jaar cel gekregen. Het hof heeft hem schuldig bevonden aan het schenden van ambtsgeheimen, het plegen van computervredebreuk en witwassen. Ook mag M. tien jaar lang niet als ambtenaar werken.

M. verkocht jarenlang vertrouwelijke informatie aan criminelen en verdiende daar volgens justitie veel geld mee.

Twee jaar geleden werd de 33-jarige ook veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Het OM maakte destijds de fout dat de voorlopige hechtenis te laat werd aangevraagd. M. ging in hoger beroep en kon, nadat de termijn van zijn voorarrest was verlopen, op vrije voeten zijn hoger beroep afwachten.

Beeldbellen vanuit Oekraïne

De politiemol vertrok vervolgens naar Oekraïne. Zijn zaak volgde hij via een videoverbinding. Hoe hij zijn straf moet uitzitten nu er vanwege de pandemie niet gereisd mag worden, wordt nog uitgezocht.

Het gerechtshof stelt vast dat M. "het vertrouwen in de politie heeft geschaad". Ook frustreerde hij een aantal politieonderzoeken, waardoor verdachten de dans konden ontspringen. "Hij zou zich dit zwaar moeten aanrekenen, maar daarvan is niets gebleken. Integendeel: hij zei geen vragen te willen beantwoorden en sprak slecht over de collega's die hem wilden oppakken."

M. ontkende wederom de meeste beschuldigingen. Behalve hijzelf werden nog twee mannen veroordeeld. Tussenpersoon Mark S. kreeg drie jaar cel en een medeverdachte kreeg een halfjaar cel. Een derde persoon is vrijgesproken.

Het OM is "tevreden" en gaat uitzoeken hoe M. zijn straf in deze coronatijd kan uitzitten.