Na 185 dagen zonder zege mag Sheffield United eindelijk juichen

Het gepromoveerde Sheffield lag toen zelfs nog op koers voor Europees voetbal, maar verspeelde dat met drie nederlagen op rij. Die reeks werd in het huidige seizoen voortgezet. In zeventien duels wist Sheffield slechts twee keer een punt te pakken.

De laatste overwinning van Sheffield United in de Premier League was op 11 juli tegen Chelsea, drie speelronden voor het einde van het afgelopen seizoen.

Sheffield United heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen in de Premier League. De hekkensluiter won in eigen huis met 1-0 van Newcastle United.

Discutabele strafschop

De zege op Newcastle United was terecht, al zat het de ploeg van coach Billy Wilder niet tegen. Zo speelden de bezoekers de tweede helft met tien man, nadat aanvaller Ryan Fraser vlak voor rust zijn tweede gele kaart kreeg na een wilde tackle.

Ook de aanleiding voor de strafschop, waaruit Billy Sharp de enige treffer maakte, was discutabel. Newcastle-aanvoerder Féderico Fernández sloeg de bal weg met de hand, maar Sharp had geluk dat de arbitrage en de VAR zijn overtreding in aanloop naar de handsbal niet opmerkten.

Sheffield United heeft nu vijf punten, nog altijd negen punten minder dan Brighton & Hove Albion, de eerste club boven de degradatiestreep.