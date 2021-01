Manchester United als koploper naar Anfield, Sheffield United wint eindelijk

Manchester United mag zich voor het eerst sinds 2013 koploper noemen in de Premier League. Een moeizame, maar verdiende 1-0 zege op Burnley was genoeg om de eerste plek over te nemen van Liverpool.

Midweekse uitduels tegen het stugge Burnley staan niet bekend om de attractiviteit en dat was dinsdagavond niet anders. Trainer Ole Gunnar Solskjaer had opnieuw geen plek voor Donny van de Beek in zijn elftal, maar kon wel weer beschikken over Edinson Cavani.

De Uruguayaan was weer beschikbaar na een schorsing van drie duels vanwege een vermeend racistische post op Instagram, al maakten zijn ploeggenoten bij de Uruguayaanse nationale ploeg in een brief duidelijk dat zijn woorden niet op een dergelijke wijze dienden te worden geïnterpreteerd.

Al te veel kansen kreeg Cavani niet, al speelde hij wel een belangrijke rol bij een curieus incident in de eerste helft. De Uruguayaan leek ongehinderd op het doel van Burnley af te gaan, maar werd onderuit geschoffeld door Robbie Brady.

Heel United schreeuwde om een rode kaart, maar het werd uiteindelijk geel voor Luke Shaw. De linksback van Manchester United stond met een harde overtreding aan de basis van de tegenaanval, al was dat de arbitrage in eerste instantie ontgaan.