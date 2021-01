Vitesse staat op gelijke hoogte met koploper Ajax na winst op FC Utrecht

Dankzij een minimale zege op FC Utrecht mag Vitesse zich in ieder geval voor een dag medekoploper in de eredivisie noemen. Een zeldzaam doelpunt van verdediger Danilo Doekhi was genoeg voor een 1-0 zege.

FC Utrecht, waar de deze week aangetrokken Benaissa Benamar de hele wedstrijd meedeed, begon voortvarend aan het duel en was snel dichtbij de openingstreffer via een kopbal van Willem Janssen. Vitesse nam vervolgens het heft in handen en stichtte gevaar via onder andere Oussama Tannane.

Na tien minuten dacht Oussama Darfalou de score te openen voor Vitesse, maar de VAR constateerde buitenspel.

Scheenbeen Doekhi

Een kwartier later was het wel raak voor Vitesse. Doekhi, die in 2018 overkwam van Ajax, schoot via zijn scheenbeen raak na een lage voorzet van Eli Dasa. Het was voor de 22-jarige verdediger zijn eerste doelpunt in de eredivisie.