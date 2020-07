Politiemol Mark M. meldt zich in Nederland om straf uit te zitten

Politiemol Mark M. is terug in Nederland om het restant van zijn gevangenisstraf uit te zitten. M. werd in mei veroordeeld door het gerechtshof, maar kon vanwege de coronapandemie nog niet naar Nederland komen.

M. woont sinds een paar jaar in Oekraïne. Om een tijdrovende uitzettingsprocedure te voorkomen werd afgesproken dat hij zichzelf zou melden zodra het weer kon.

Dat deed hij vanmiddag. Volgens Omroep Brabant kwam hij met de auto naar Nederland.

Corruptie

De voormalige politiemedewerker uit Weert verkocht jarenlang vertrouwelijke informatie aan criminelen en verdiende daar volgens justitie veel geld mee. In 2015 liep hij tegen de lamp. Twee jaar geleden werd hij tot vijf jaar cel veroordeeld voor het schenden van ambtsgeheimen, computervredebreuk en witwassen.

Door een procedurefout van het Openbaar Ministerie kwam hij na drie maanden voorlopig vrij en kon hij de uitspraak in hoger beroep in vrijheid afwachten. M. vertrok naar Oekraïne, waar hij voorheen al woonde.

Cassatie

In mei werd hij ook in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar cel. Het gerechtshof bepaalde dat hij het restant van zijn straf moet uitzitten, hoewel er nog een procedure loopt. Zijn advocaat heeft namelijk cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.