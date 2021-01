Zonder versoepelingen komt kwart bedrijven snel in acute geldnood, zegt ABN Amro

Winkelstraat tijdens lockdown - ANP

Vanavond werd duidelijk dat de lockdown nog drie weken langer duurt. En dat is slecht nieuws voor ondernemers. ABN Amro deed onderzoek onder ruim 200.000 bedrijven en concludeert dat ruim een kwart van de bedrijven binnen een paar maanden in acute geldnood dreigt te komen. In het rapport gaat de bank ervan uit dat de coronabeperkingen geleidelijk worden versoepeld zodra alle kwetsbare mensen zijn gevaccineerd, ergens in het voorjaar. De meeste ondernemers zouden dan vanaf nu nog zo'n drie maanden moeten interen op hun reserves. Zonder extra steun komt 27 procent van de bedrijven in geldnood en kan dan niet meer aan alle financiële verplichtingen voldoen. Dat wil nog niet zeggen dat een kwart van alle bedrijven failliet gaat, benadrukt Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro. "Er is nog van alles mogelijk: extra overheidssteun, leningen en mogelijk hebben ondernemers nog potjes die wij niet zien."

Goede afspiegeling Economen van ABN Amro onderzochten de inkomsten, uitgaven en reserves van ruim 200.000 bedrijven die een zakelijke rekening hebben bij de bank. Dat zijn zo'n één op de tien van alle Nederlandse ondernemingen, Phlippen: "Dit is een representatief rapport door het grote aantal bedrijven. En we hebben gecorrigeerd voor de grootte en het type van bedrijven zodat we een afspiegeling hebben van het hele bedrijfsleven."

Ook al gaat het met veel bedrijven slecht, het grootste deel heeft zich goed geweerd tegen de economische klappen, benadrukt Phlippen. Ondernemers hebben teruglopende inkomsten weten op te vangen door zelf te bezuinigen op de uitgaven. En ook de overheidssteun en belastinguitstel helpen. Mede daardoor ging vorig jaar zelfs het kleinste aantal bedrijven failliet sinds de eeuwwisseling. "De faillissementen gaan oplopen, maar hoeveel is afhankelijk van allerlei factoren." Opvallend is het soort bedrijven dat nu op omvallen staat. De grootste groep zit in de zakelijke dienstverlening, een brede categorie met bijvoorbeeld adviesbureaus, schoonmaak en beveiliging. De nummer twee is retail, dat zijn winkels. Op nummer drie staat, ook opvallend, de bouw. En op de vierde plaats staan de horeca en reisorganisaties. In onderstaande grafiek zie je in welke sectoren veel bedrijven op omvallen staan. Bijvoorbeeld: van de bedrijven die in acute geldnood dreigen te komen, valt 11,6 procent onder de vrijetijdsindustrie.