Kabinet maakt zich vooral grote zorgen over Britse virusvariant

"Je kunt bijna zeggen: naast covid hebben we een nieuw probleem", zei Rutte over de mutant:

De Britse variant is een van de redenen dat de lockdown nog eens drie weken wordt verlengd. "We hebben geen andere keuze, de cijfers gaan niet snel genoeg omlaag", zei Rutte.

Het kabinet maakt zich grote zorgen over de komst van de Britse variant van het coronavirus naar Nederland. Op de persconferentie van vanavond noemde premier Rutte de beelden en cijfers die uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland komen "alarmerend, en dat is nog zwak uitgedrukt". De besmettingscijfers stijgen daar explosief en veel ziekenhuizen hebben geen plek meer voor patiënten.

Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid is de Britse variant, die vermoedelijk veel besmettelijker is, nu nog verantwoordelijk voor een paar procent van de besmettingen in Nederland. "Maar de verwachting is dat hij snel de overhand zal krijgen."

Gisteren besloot de gemeente Lansingerland, waar een uitbraak van de Britse variant is, om alle inwoners boven de twee jaar te gaan testen. De Jonge zei dat dat ook zal gaan gebeuren in Rotterdam-Charlois, Dronten en Bunschoten, omdat er ook in die plaatsen grote uitbraken zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er ook op alle middelbare scholen getest gaat worden.

Volgens Rutte en De Jonge is er door het beginnen van de vaccinaties wel licht aan het eind van de tunnel. Het streven is om voor het begin van de lente alle kwetsbare inwoners ingeënt te hebben. Volgende week wordt er begonnen met het vaccineren van ouderen in verpleeghuizen. Dat is twee weken eerder dan gepland. Vanaf half februari zijn thuiswonende ouderen aan de beurt, van oud naar jong. In de herfst moeten alle Nederlanders een vaccinatie hebben gehad.

Advies over avondklok

Het kabinet neemt ook nog een aantal maatregelen om het virus verder in te dammen. Zo moeten leerlingen op de middelbare scholen vanaf morgen ook onderling 1,5 meter afstand houden.

Daarnaast vraagt het kabinet het OMT om een spoedadvies over een avondklok, vooral om samenscholingen van jongeren tegen te gaan. "Het is een ingrijpende maatregel, waar niemand op te wachten, maar we moeten die maatregel wel serieus nemen", zei Rutte. Volgende week moet dat advies er liggen en komt het kabinet erop terug.