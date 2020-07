J.K. Rowling vraagt met 149 anderen om einde 'cancel-cultuur': 'Debat onmogelijk'

De ondertekenaars staan niet alleen. Voormalig president Obama van de VS zei vorig jaar dat het niet goed is als je anderen alleen maar veroordeelt. "Dat idee van je eigen zuiverheid, dat je nooit iets fout doet en nooit in opspraak komt, daar moeten we snel van af. De wereld is onoverzichtelijk, er zijn veel onduidelijkheden. Ook mensen die goede dingen doen, hebben gebreken."

De brief, gepubliceerd in Harper's Magazine , hekelt "publieke shaming en uitsluiting" en "morele zekerheid". "Het wordt steeds normaler om op te roepen tot vergelding wanneer iemand iets zegt of denkt dat niet door de beugel zou kunnen."

De groep schrijft in de brief dat ze de huidige "noodzakelijke afrekening" met raciale ongelijkheid toejuicht, maar dat ze de intolerantie voor afwijkende meningen niet aanvaardt.

Vaak gaat het om uitspraken die voor een groep mensen aanstootgevend zijn. In sommige gevallen worden ook tv-series of tv-programma's (met terugwerkende kracht) 'gecancelled'.

150 Britse en Amerikaanse auteurs, wetenschappers en docenten hebben zich in een open brief uitgesproken tegen cancel cultuur; het online uitsluiten van personen die in de ogen van sommigen in de fout zijn gegaan.

De laatste jaren is 'cancel cultuur' in opkomst. Het idee erachter is dat een bekend persoon iets opzienbarends zegt. Een groep mensen online is het er niet mee eens en neemt er aanstoot aan. Vervolgens wordt het idee aangewakkerd dat diegene als het ware gecanceld moet worden, boete moet doen, bijvoorbeeld door de beëindiging van zijn of haar carrière of een boycot of disciplinaire maatregel van een werkgever.

Zo voelde de Amerikaanse comedian en acteur Kevin Hart zich vorig jaar gedwongen om zich terug te trekken als presentator van de Oscarceremonie, nadat ophef was ontstaan over honderden tweets die hij door de jaren heen had verstuurd over homoseksuele mannen. Zo schreef Hart in 2011 dat als zijn zoon zou spelen met een poppenhuis, hij dat zou kapotslaan op diens hoofd "omdat dat gay is". Verder gebruikte Hart 'homo' vaak als scheldwoord.

Ook meerdere ondertekenaars van de open brief kwamen de afgelopen jaren in opspraak na iets dat ze geschreven of gezegd hadden. Harry Potter-auteur Rowling werd onlangs het middelpunt van een rel door uitspraken over transgenderpersonen. Toen ze in een publicatie de term 'mensen die menstrueren' tegenkwam reageerde ze: "Hoe noemden we die vroeger ook alweer?"

Ze vervolgde dat het verkeerd is om het concept 'sekse' overboord te gooien. "Daarmee vlak je de werkelijkheid van vrouwen wereldwijd uit." Dat werd online al snel als transfoob gedrag bestempeld. Rowling kreeg kritiek uit de lhbti-gemeenschap, van haar fans, en ook van de acteur die ooit de hoofdrol speelde in de Harry Potter-films, Daniel Radcliffe.