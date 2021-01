Schmidt deelt sneer uit aan Ajax: 'Kunnen zelfs met spits van 25 miljoen niet winnen'

De kruitdampen van de ontmoeting met Ajax zijn nauwelijks opgetrokken of PSV maakt zich al weer op voor de volgende zware wedstrijd. De Eindhovense ploeg krijgt woensdagavond (18.45 uur) AZ op bezoek.

Bij winst neemt de ploeg van Schmidt in ieder geval voor een dag de koppositie in de eredivisie over van Ajax, dat donderdag in Enschede tegen FC Twente speelt.

De Duitse trainer mist de komende wedstrijden zijn landgenoot Mario Götze, maar rekent tegen AZ wel op aanvaller Cody Gakpo, die in Amsterdam zo'n twintig minuten voor tijd naar de kant ging. "Cody lijkt in orde."

Op de persconferentie werd Schmidt nog lange tijd teruggekeken op de ontmoeting in Amsterdam (2-2). En hoe. De Duitser deelde een flinke sneer uit. "Ze kochten een spits van 25 miljoen euro en konden niet van ons winnen."