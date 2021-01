Nederland tot 9 februari grotendeels op slot, dit doen onze buren

header europa lockdown - NOS

Omdat het aantal coronabesmettingen niet genoeg daalt, verlengt Nederland de harde lockdown met zeker drie weken. Ook andere Europese landen hebben te maken met hoge besmettingscijfers, maar de manieren om het coronavirus te bestrijden verschillen behoorlijk. Een overzicht.

Belgie coronarondje - NOS

In tegenstelling tot Nederland koos België wel voor een avondklok: in Wallonië en Brussel mag je na 22.00 uur niet meer de straat op, in Vlaanderen na middernacht. Sinds de invoering is het aantal besmettingen flink gedaald, maar het is maar de vraag in hoeverre de avondklok daaraan heeft bijgedragen, zegt correspondent Thomas Spekschoor. "De cijfers zijn niet goed te duiden." Volgens Belgische wetenschappers spreken de cijfers voor zich, en moet Vlaanderen ook naar een avondklok van tien uur. De besmettingen lopen de laatste dagen weer op. Lees hier meer: België voerde wel avondklok in, effect moeilijk vast te stellen

Het Verenigd Koninkrijk heeft zwaar te lijden onder de Britse variant van het coronavirus: een op de vijftig Britten is besmet, zei de Londense burgemeester Sadiq Khan vrijdag. "Het zijn heftige getallen, en ik denk dat het serieus kan gebeuren dat ziekenhuizen bezwijken onder de druk", zegt correspondent Tim de Wit. Zelfs met de huidige strenge lockdown gaat het niet goed, dus worden zelfs wandelingetjes door het park aan banden gelegd. Reizigers die Engeland in willen, moeten vanaf vrijdag een negatieve coronatest kunnen tonen. Ondertussen is Ierland in korte tijd het land met de meeste besmettingen geworden. "Ook daar is een ontzettend strenge lockdown, maar de Britse variant grijpt ook daar om zich heen", zegt De Wit. "De Ieren hebben niet heel veel IC-capaciteit, dus er is grote zorg dat ook die overbelast raakt."

Duitsland coronarondje - NOS

Duitsland besloot vorige week al de lockdown te verlengen tot 1 februari - al houdt bondskanselier Merkel er volgens de krant Bild rekening mee dat het wel eens tot april kan duren. "Van versoepelingen was sowieso geen sprake", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Vooral het aantal coronadoden baart zorgen. Vorige week kwam dat meerdere keren boven de duizend per dag uit." Daarom zijn er nieuwe maatregelen ingezet, zoals de omstreden 'coronariem'. "Daar waar er meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week zijn, zouden mensen voor hun inkopen en uitstapjes niet verder dan 15 kilometer buiten hun woonplaats mogen reizen, uitgezonderd voor werk of andere noodzakelijke reizen." Merkel hoopt hiermee drukke taferelen op skipistes en in natuurgebieden te voorkomen, maar de deelstaten zijn er niet blij mee. Op meerdere plekken kijkt de rechter of het grondwettelijk is toegestaan. Ook op het gebied van scholen verschillen de deelstaten van mening. Het landelijke advies is om die tot 31 januari dicht te houden. "Berlijn wilde al vanaf 18 januari weer met halve klassen beginnen", zegt Van de Hulsbeek. "Zij zijn daar na heftige kritiek weer op teruggekomen. In Nedersaksen en Bremen zijn de scholen na de kerstvakantie wel weer - deels- begonnen."

Frankrijk coronarondje - NOS

Ook in Frankrijk verschilt de aanpak per regio, al is de lockdown daar niet zo streng als in Duitsland. Landelijk geldt er wél een avondklok vanaf 20.00 uur; in gebieden waar extra veel besmettingen zijn, zoals het noordoosten en aan de Middellandse Zeekust, is die vervroegd naar 18.00 uur. "Mogelijk worden deze week nieuwe maatregelen genomen", zegt correspondent Frank Renout. Het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen schommelt rond de 15.000 en Macron wil onder de 5000 uitkomen. "Ook omdat de Britse variant onder meer in Marseille is opgedoken, komen er misschien nieuwe maatregelen." Tot zover wil Frankrijk nog niet aan de harde lockdown: horeca, cultuur, skiliften en sportgelegenheden blijven voorlopig dicht, maar de niet-essentiële winkels mogen open blijven. Al gaan er onder specialisten steeds meer stemmen op voor meer maatregelen dan alleen een avondklok. "Maar de regering zegt dat dat nu nog niet aan de orde is", zegt Renout.

Italie coronarondje - NOS

Italië probeert juist voorzichtig uit de lockdown te komen. "Rond de feestdagen was hier het zogenoemde kerstlockdecreet", zegt correspondent Mustafa Marghadi. "Tien dagen lang gingen alle niet-essentiële winkels dicht en mochten mensen hun gemeente niet uit. Wel mocht je twee gasten ontvangen om de feestdagen mee te vieren." Daarna bleef het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-verplaatsingen redelijk stabiel, maar sinds deze week nemen de aantallen licht toe. "De regering neemt dit als signaal om niet meteen het hele land open te gooien. Regio's worden weer ingedeeld in code geel, oranje of rood." In bijna heel Italië geldt code geel: winkels zijn open, horeca is open tot 18.00 uur en mensen mogen vrij reizen door hun regio. In vijf regio's, en in het weekend het hele land, geldt code oranje: een milde lockdown waarbij de horeca dicht is maar je met twee mensen familie mag bezoeken. De basisscholen zijn in de meeste regio's weer open. De andere scholen openen weer op woensdag, al wil de minister van Onderwijs dit nog uitstellen tot volgende week maandag.

Spanje coronarondje - NOS

Het ging een tijdje beter in Spanje, maar het land is door de kerstdagen weer terug bij af, zegt correspondent Rop Zoutberg. "Mensen mochten elkaar met Kerst en nieuwjaar bezoeken. Dat effect zie je nu, vooral in de grote steden. Men spreekt hier van een derde golf." Ondertussen heeft Spanje last van een ander probleem: zware sneeuwval. "Wekelijks komen hier 350.000 vaccins uit België binnen, maar het vliegtuig kan niet in Madrid landen. Het komt nu in het noorden binnen, en moet door militairen worden gedistribueerd. Maar ondertussen kunnen mensen door de sneeuw zelf ook niet bij de ziekenhuizen en gezondheidscentra komen om geprikt te worden." In hotspots als Madrid worden opnieuw wijken afgesloten, maar verder is de lockdown zeker niet streng, zegt Zoutberg. "De kroegen zijn nog gewoon open. Het enige wat nu functioneert in Madrid is de metro, en daar staan mensen bovenop elkaar."

Turkije coronarondje - NOS