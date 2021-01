Genoa verlost Strootman van reserverol bij Olympique Marseille

Kevin Strootman keert terug naar Italië. De middenvelder verruilt Olympique Marseille voor Genoa, de nummer 17 van de Serie A. Volgens Italiaanse media gaat het om een huurperiode van zes maanden.

De 30-jarige Strootman werd in 2018 overgenomen door Marseille van AS Roma voor zo'n 25 miljoen euro. In Zuid-Frankrijk was hij dit seizoen voornamelijk invaller.

Genoa ontbond vorige week het contract van oud-Ajacied Lasse Schöne. Strootman lijkt zijn vervanger te worden.

Invaller

Strootman had alleen een basisplaats in de eerste wedstrijd van het seizoen. Daarna kwam hij nog tien keer als invaller in het veld. Strootman had nog een contract tot medio 2023.

De 46-voudig international verruilde in 2013 PSV voor AS Roma. In de Italiaanse hoofdstad speelde hij vijf seizoenen.