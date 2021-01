FC Utrecht haalt Ter Avest transfervrij vanuit Serie A terug naar eredivisie

FC Utrecht heeft Hidde ter Avest teruggehaald naar de eredivisie. De voormalig rechtsback van FC Twente komt over van het Italiaanse Udinese, waar hij op een zijspoor was beland. Als hij morgen de medische keuring doorstaat, tekent Ter Avest een contract tot de zomer van 2024. Ter Avest had in Italië nog een doorlopend contract maar mocht transfervrij vertrekken.

Ter Avest begon het seizoen in Udine nog met veel speelminuten, maar kwam sinds eind oktober maar achttien minuten in actie in de Serie A, verdeeld over twee competitieduels. Ter Avest stond vanaf de zomer van 2018 onder contract bij de Italianen.

Bij Utrecht wordt de 23-jarige speler herenigd met trainer René Hake, met wie hij al samenwerkte bij Twente. Ter Avest gaat in de Domstad concurreren met de ervaren clubman Mark van der Maarel. Giovanni Troupée mag daarom vertrekken.